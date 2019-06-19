МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития допускает нулевую инфляцию в РФ в июне, ожидает замедления годовой инфляции до 4,6-4,7%, сообщила журналистам глава департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Полина Бадасен.

Ранее в среду Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в России с 11 по 17 июня была нулевой, а с начала года потребительские цены выросли на 2,4%. Инфляция в России третью неделю подряд сохраняется на нулевом уровне, до этого семь недель подряд держалась на уровне 0,1%.

В начале месяца Минэкономразвития опубликовало свои оценки по инфляции в июне — 0,2–0,3% в месячном выражении, 4,8-4,9% в годовом выражении.

"Мы скорректировали ожидания по инфляции в июне до 0-0,1%. Ноль в июне вполне вероятен. Оценка по годовой инфляции скорректирована до 4,6-4,7% по итогам июня", — сказала Бадасен журналистам.

По ее словам, замедление инфляции сильнее ожиданий Минэкономразвития в июне происходит благодаря плодоовощной продукции. "В этом году мы видим ранний хороший урожай плодоовощной продукции", — отметила глава департамента.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в начале июня говорил, что инфляция в России по итогам года может оказаться и ниже 4%.