МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 2,25%-2,5% годовых, говорится в сообщении Федрезерва.

Решение американского ЦБ совпало с мнением аналитиков, опрошенных агентством "Прайм", которые прогнозировали, что ФРС сохранит базовую ставку по итогам заседания управляющих в среду.

Однако, по их мнению, регулятор может дать сигналы, что уже с июля начнет понижать ставку, чтобы вернуть американскую экономику к устойчивому росту.

Восемь членов комитета по открытым рынкам ФРС по итогам июньского заседания прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на уровне 2,25-2,5%, следует из экономического прогноза регулятора.

При этом один из членов высказался за одно повышение в текущем году, один — за одно понижение, и семеро — за два понижения. В среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 2,4%.

При этом семеро членов высказались за два снижения ставки в 2020 году, двое — за одно снижение, пятеро — за сохранение ставки, двое — за одно повышение и один — за три повышения. При этом ожидается ее среднее значение в 2,1%, хотя в марте ожидалось значение на уровне 2,6%.

В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.