МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США оставила без изменения мартовский прогноз по росту ВВП США в 2019 году — он составит 2,1%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2020 год при этом повышен до 2% с мартовских 1,9%.

Прогноз по инфляция на текущий год понижен до 1,5% с 1,8%, на 2020 год — до 1,9% с 2%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2019-2020 годы снижен до 1,8% и 1,9% соответственно с 2%, прогнозируемых на эти годы ранее.

Прогноз по безработице на 2019 год понижен до 3,6% с уровня мартовского прогноза в 3,7%, на 2020 год — до 3,7% с 3,8%.

В 2021 году ФРС ожидает роста экономики США на 1,8%, уровень инфляции и базовой инфляции оценивает в 2%. Безработицу в 2021 году регулятор ожидает на уровне 3,8%.

В долгосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП составит 1,9%, уровень безработицы — 4,2%, а инфляция — 2%.