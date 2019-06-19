МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Инициативу Банка России во всех случаях считать долг по ипотеке погашенным после изъятия залогового жилья нужно вводить не с помощью рекомендаций, а на законодательном уровне, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

ЦБ в среду опубликовал информационное письмо, где рекомендовал банкам во всех случаях считать долг по ипотеке погашенным после изъятия залогового жилья. Регулятор пояснил, что остаток по долгу может образоваться после реализации заложенной недвижимости в том случае, если цена квартиры не покрывает всего долга по кредиту. Позже первый зампред ЦБ Сергей Швецов пояснил, что рекомендация не подразумевает автоматического прощения задолженности банками: обязанность возникает только в том случае, когда эти риски были застрахованы.

"Вводить такие изменения нужно не с помощью рекомендаций, а на законодательном уровне. Прощение долга возникает из невозможности взыскания или банкротства физического лица. Информационные письма могут разъяснять трудные моменты инструкций самого ЦБ, а не призывать банки отказаться от своих законных прав", — отметил Матовников.

Он пояснил, что в настоящее время случаи, когда после реализации недвижимости у клиента все еще остается долг, единичны. "Банки в принципе стараются не доводить до реализации залога и по возможности договориться с заемщиком о реструктуризации, а если все же и доходит до продажи недвижимости, чаще всего удается покрыть сумму долга", — отметил главный аналитик Сбербанка.

По его словам, такие проблемы возникали в случае с валютной ипотекой, выданной много лет назад, хотя сейчас таких кредитов осталось уже совсем мало. Другой причиной Матовников назвал снижение стоимости жилья.

"Рынок недвижимости снижается еще с 2014 года. С другой стороны, цены упали не настолько, чтобы при реализации квартиры банк не смог вернуть долг. Такая проблема актуальна разве что для отдельных регионов, где цены на недвижимость за последние пять лет упали на 15-20%. И еще для загородной недвижимости: в этом сегменте шире неопределенность, особенно если кредит выдавался только на стадии строительства, и поэтому такое жилье часто приходится продавать с дисконтом", — указал он.