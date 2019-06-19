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МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 июня сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ФРС отмечает, что поступающие данные с момента предыдущего заседания в начале мая указывают, что рынок труда остается устойчивым, а экономическая активность растет умеренными темпами. При этом регулятор отметил, что годовая инфляция в США остается ниже целевой отметки в 2%. Кроме того, Федрезерв отмечает возросшую неопределенность для экономических перспектив.

Регулятор добавляет, что в свете этой неопределенности ФРС будет действовать в зависимости от обстоятельств с целью обеспечения роста экономики, стабильного рынка труда и инфляции, близкой к целевой отметке в 2%.