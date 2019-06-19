МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Министр экономического развития Максим Орешкин анонсировал после совещания по развитию экономики ряд ключевых изменений по повышению темпов экономического роста.

В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание о достижении национальных целей развития РФ в экономике и жилищном секторе. Это совещание стало первым в серии подобных, посвященных достижению целей национального развития, которую планирует провести Медведев.

"Важное совещание по вопросам развития экономики. Намечены 10 ключевых изменений по повышению темпов экономического роста. Подробности через несколько месяцев", — написал Орешкин на своей странице в Instagram.