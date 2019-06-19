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МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Министр экономического развития Максим Орешкин анонсировал после совещания по развитию экономики ряд ключевых изменений по повышению темпов экономического роста.

В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание о достижении национальных целей развития РФ в экономике и жилищном секторе. Это совещание стало первым в серии подобных, посвященных достижению целей национального развития, которую планирует провести Медведев.

"Важное совещание по вопросам развития экономики. Намечены 10 ключевых изменений по повышению темпов экономического роста. Подробности через несколько месяцев", — написал Орешкин на своей странице в Instagram.

Медведев, выступая ранее в среду на совещании, заявил, что правительству РФ необходимо предпринять дополнительные меры для ускорения роста экономики страны уже в этом году.

Согласно данным Росстата, рост российской экономики в первом квартале 2019 года составил 0,5%. По итогам 2018 года ВВП вырос на 2,3%, в том числе в четвертом квартале — на 2,7% в годовом выражении.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2019 год составляет 1,3%. Вместе с тем Орешкин ранее в июне отмечал, что итоговые цифры могут оказаться лучше. По базовому прогнозу ведомство ожидает ускорение роста экономики до 2% в 2020 году и 3,1% в 2021 году.