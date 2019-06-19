МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Первые итоги реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут подведены в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Как поясняется, в большинстве регионов РФ дорожные работы осуществляются в весенне-летний период с учетом географических и климатических особенностей регионов. Оплата работ осуществляется после их завершения.

"Соответственно, первые итоги реализации нацпроекта в 2019 году будут подведены в четвертом квартале. Именно тогда федеральный проектный офис сможет оценить освоение бюджетных средств", — говорится в сообщении.

По данным Минтранса, в настоящее время завершается контрактация по объектам дорожной деятельности текущего года. Так, на 19 июня контракты заключены по 5,578 тысячи объектам, что составляет 89,2% от количества, запланированного на 2019 год. При этом в план-график торгов включено 98,9% или 6,185 тысячи объектов. В ведомстве отмечают, что выполнение показателей проекта – за исключением нескольких регионов – опасений не вызывает. С отстающими субъектами проводится планомерная работа.

Параллельно в регионах началась подготовительная работа по капиталоёмким объектам инфраструктуры в рамках нацпроекта, на реализацию которых в 2019 распределен резерв иных межбюджетных трансфертов в размере 5 миллиардов рублей.

Сообщается, что к началу мая регионы полностью завершили работы по заключению соглашений с Росавтодором о предоставлении трансфертов на дорожные работы в 2019 году на сумму 106,2 миллиарда рублей, а также допфинансирования на проведение капиталоемких мероприятий в объеме 5 миллиардов рублей.