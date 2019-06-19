ВАШИНГТОН, 19 июн /ПРАЙМ/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена на следующем заседании совета управляющих регулятора.

"Мы будем разумно использовать наши инструменты, чтобы поддержать рост (экономики)", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, возможно ли снижение ставки на следующем заседании в июле.

Пауэлл добавил, что решение будет принято в зависимости от ситуации на рынке и многих экономических показателей.

Как сообщил регулятор в своем релизе по итогам заседания в среду, восемь членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в 2019 году на уровне 2,25-2,5%. При этом семеро членов высказались за два снижения ставки в 2020 году, двое — за одно снижение, пятеро — за сохранение ставки, двое — за одно повышение и один — за три повышения. При этом ожидается ее среднее значение в 2,1%, хотя в марте ожидалось значение на уровне 2,6%.

В среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 2,4%.

В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.