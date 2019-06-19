МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Депутаты Владислав Резник и Глеб Хор внесли в Госдуму законопроект, обязывающий Агентство по страхованию вкладов (АСВ) до 2023 года продать имущество, полученное при оздоровлении банков, следует из базы данных ГД.

Концепцией проекта является создание правовых условий для ускоренного возврата в экономику активов, находящихся сейчас под управлением АСВ, поясняют его авторы. Средства, полученные в результате реализации этого имущества, по решению совета директоров АСВ предлагается направлять на возврат кредитов Банка России, а также на иные цели предусмотренные законами.

До 1 июля 2020 года совет директоров агентства должен утвердить предварительный план продажи имущества с указанием его обобщенных количественных характеристик, сроков и прогнозного объема поступлений. Имущество банков, которое получит АСВ после вступления закона в силу должно быть реализовано в течение двух лет со дня его поступления в собственность агентства.

В соответствии с действующим законодательством агентство выполняет функции конкурсного управляющего несостоятельных банков, а также функции по финансовому оздоровлению банков. Проектом предоставляет конкурсному управляющему право до проведения первого собрания кредиторов приступить к продаже кредитного портфеля кредитной организации и иного имущества, незамедлительная реализация которого позволит предотвратить убытки банка и его кредиторов. При этом начальная цена продажи будет устанавливаться не ниже балансовой стоимости такого имущества.

Передача функции временной администрации, назначаемой сразу после отзыва лицензии, от Банка России к АСВ "позволит сократить сроки установления требований кредиторов и избежать множества формальных процедур связанных с взаимодействием временной администрации и конкурсного управляющего", считают разработчики. "При этом средний срок проведения ликвидационных процедур для банков может быть сокращен с 3 до 1,5 лет, а сокращение расходов на их проведение может составить до 50%", — поясняют разработчики.

Резник и Хор обращают внимание, что в настоящее время на баланс АСВ получено большое количество непрофильных активов, фактически выведенных из экономического оборота. В связи с этим они и предлагают обязать агентство реализовать до 1 января 2023 года данное имущество в порядке и на условиях, аналогичных установленным для приватизации государственного и муниципального имущества.