МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду выросли на фоне решения Федрезерва о сохранении базовой процентной ставки и на фоне заявления главы регулятора о возможности ее понижения в июле, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,15%, до 26504 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,43%, до 7987,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,3%, до 2926,46 пункта.

ФРС США по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в 2019 году на уровне 2,25-2,5%. При этом члены регулятора разошлись во мнении относительно дальнейшей политики: восемь из 17 членов комитета прогнозируют сохранение базовой ставки в 2019 году, восемь выступают за снижение и только один — за повышение.

В то же время ФРС оставила без изменения мартовский прогноз по росту ВВП США в 2019 году — он составит 2,1%. Прогноз по росту ВВП на 2020 год при этом был повышен до 2% с мартовских 1,9%.

Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена на следующем заседании совета управляющих в июле. Он добавил, что решение будет принято в зависимости от ситуации на рынке и многих экономических показателей.

"Мы считаем, что ФРС оправдала ожидания… Похоже, это (повышение ставки) произойдет в июле, при отсутствии важных торговых или других новостей", — приводит агентство Рейтер слова старшего инвестспециалиста Huntington Bank Джона Огустина.