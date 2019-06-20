МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.

С июля в России стартуют пилотные проекты по работе агрегаторов управления спросом на электроэнергию — это компании, которые помогают потребителям заработать и получить оплату на энергорынке за счет снижения потребления в определенные часы (обычно, когда нагрузка на энергосистему высока). Пилоты, согласно постановлению правительства, рассчитаны до конца 2020 года. В настоящее время проходит их отбор. Они коснутся малого и среднего бизнеса, для населения, как пояснил Гринько, это станет возможно не раньше 2021 года.

"Объем услуги управления спросом на розничном рынке в 2019 году не превысит 300 миллионов рублей. Уже в следующем году мы предложим присоединиться к пилотному проекту большему количеству участников, в связи с чем рынок увеличится до 2 миллиардов рублей", — сообщил он.

"По предварительным оценкам, реально достижимый и экономически оправданный потенциал управления спросом для ЕЭС (Единой энергосистемы — ред.) России может составить 4–6 ГВт, а сводный экономический эффект от управления спросом в России в перспективе может составить 67-105 миллиардов рублей в год. Этот общесистемный эффект, формирующийся за счет снижения цен на электроэнергию, оптимизации загрузки генерации, повышения эффективности использования сетевых мощностей, оптимизации планов долгосрочного развития генерации и сетей, будет формироваться и нарастать постепенно и кумулятивно", — сообщил он.

Гринько не исключил, что сроки проведения пилотов могут быть продлены. "Возможно, нам придется задействовать еще один год, чтобы как следует отработать технологии и вопросы взаимодействия участников", — уточнил он.

По его словам, оплату услуг агрегаторов на время действия пилотных проектов предполагается производить по средневзвешенной нерегулируемой цене на мощность для потребителей на оптовом рынке. Это позволяет получить около 85 тысяч рублей в год за предоставление услуги по снижению нагрузки на 10 кВт, что, по мнению Гринько, заинтересует многих розничных покупателей, потому что это означает для них снижение платы за электроэнергию на 15-20%.