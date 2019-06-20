МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Микрофинансовые организации (МФО) в апреле сократили выдачи займов россиянам на 7,5%, до 1,37 миллиона штук, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным компании, в апреле было выдано 1,37 миллиона микрозаймов против 1,48 миллиона в марте. Несмотря на прирост средней суммы займа на 7% — до 13,4 тысячи рублей, объем выданных займов также немного сократился за месяц до 18,3 миллиарда рублей с 18,4 миллиарда рублей.

При этом в годовом выражении количество выданных микрофинансовыми организациями займов в апреле выросло на 14%, а их объем — на 26%.

"Рынок микрофинансирования в России выходит на новый виток своего существования, чему активно способствуют пристальное внимание со стороны регулятора и ряд предпринятых мер по ограничению бурного развития сегмента за счет роста процентных ставок и, соответственно, полной стоимости займа. Помимо того, что рынок покинуло несколько крупных игроков, ведущие микрофинансовые организации постепенно уходят от политики агрессивного наращивания портфеля, предпочитая стабильный умеренный рост", — пояснил апрельскую динамику гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Одновременно в компании отметили, что со стороны населения по-прежнему наблюдается стабильно высокий спрос на услуги МФО, что при стабилизации уровней риска и реализации необходимых мер по трансформации рынка, будет служить залогом дальнейшего роста.

В конце января вступили в силу поправки в профильное законодательство МФО, которые ограничили уровень максимального размера процентов, которые МФО могут начислять по микрозайму, и ежедневной процентной ставки. Теперь и до 1 июля максимальный размер процентов по займам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза. А ежедневная процентная ставка не должна превышать 1,5%, в дальнейшем она снизится до 1%.