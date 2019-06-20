МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам июньского заседания.

Решение совпало с прогнозами аналитиков. Семь членов регулятора высказались за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Регулятор также подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год.

Банк Японии также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 90 миллиардов иен. В зависимости от рыночных условий объем выкупа может быть увеличен или уменьшен. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций были вновь сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен соответственно.

Японский ЦБ в очередной раз повторил, что планирует сохранять низкие процентные ставки на протяжении длительного периода, по меньшей мере, до весны 2020 года, с учетом неопределенностей, связанных с состоянием экономики и цен, в том числе ситуации в зарубежных экономиках и повышения налога на потребление в Японии.

"Что касается перспектив, то экономика Японии, скорее всего, продолжит умеренно расти, несмотря на то, что в настоящее время на нее влияет замедление темпов роста зарубежных экономик", — отмечается в сообщении. В числе рисков для экономики Японии регулятор отметил макроэкономическую политику США и ее влияние на мировые финансовые рынки; последствия протекционистских действий; изменения в странах с развивающейся экономикой и экономикой, ориентированной на сырьевой экспорт.