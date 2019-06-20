ВАШИНГТОН, 20 июн — Dow Jones. Руководители Федеральной резервной системы в среду решили оставить ключевую процентную ставку без изменений. Однако они подали сигнал, что понизят ее в предстоящие месяцы, если перспективы экономики ухудшатся.

Комитет по операциям на открытом рынке ожидал, что рост экономики продолжится, но "неопределенность в отношении ее перспектив повысилась", говорится в заявлении. "Учитывая эту неопределенность и сдержанное инфляционное давление, комитет будет внимательно следить за тем, что поступающая информация значит для перспектив экономики, и будет действовать соответственно, чтобы поддержать экономический рост".

Девять из 10 членов комитета проголосовали за то, чтобы оставить процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 2,25%-2,50%. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард проголосовал за снижение ставки. Это первый случай не единогласного решения с тех пор, как председатель ФРС Джером Пауэлл вступил в должность в феврале 2018 года.

Прогнозы по процентным ставкам, опубликованные в среду, показали, что 17 руководителей ожидают, что центральный банк должен будет понизить ставку в этом году, при этом семеро из них прогнозируют два понижения ставки на четверть процентного пункта каждое. Только один руководитель считает, что ФРС должна будет повысить ставку в этом году, при этом остальные восемь руководителей считают, что ставка останется без изменений.

Большинство руководителей ожидают, что ставка будет находиться ниже текущего уровня к концу 2020 года.

Прогнозы в отношении ставки указывают на два различных сценария для экономики, которые были выявлены на фоне эскалации торговой напряженности в последние недели. Согласно первому сценарию, торговые переговоры позволят избежать дальнейшего разрыва мировых цепочек поставок и будут способствовать инвестициям компаний, что позволит ФРС сохранять ставки без изменений.

Согласно второму сценарию, эскалация торговой напряженности и слабый мировой экономический рост приведут к более резкому замедлению экономики США, что оправдает понижения ставки ФРС.

Инвесторы на рынке облигаций ожидают, что ФРС понизит ставки не менее двух раз в этом году. При этом участники рынка ожидают, что первое понижение состоится на следующем заседании центрального банка, намеченном на 30-31 июля.

Руководители также в целом понизили свои прогнозы в отношении нейтральной процентной ставки, которая не стимулирует и не замедляет экономический рост. Это признак того, что больше руководителей считают, что позиция ФРС в отношении ставки обеспечивает меньше поддержки для экономики, чем считалось ранее. Теперь руководители с небольшим перевесом считают, что нейтральная ставка составляет примерно 2,5%. В марте, согласно срединному прогнозу, нейтральная ставка составляла 2,75%.

Руководили, в основном, оставили без изменений свои прогнозы в отношении роста экономики на следующие два года. Теперь они ожидают, что инфляция без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители к концу года составит 1,8%, тогда как в марте они ожидали, что инфляция достигнет целевого уровня ФРС 2%. Руководители ФРС не ожидают, что инфляция достигнет целевого уровня ранее 2021 года.

Руководители ожидают, что рост валового внутреннего продукта в этом году замедлится примерно до 2% против 3% в прошлом году, так как последние данные почти не указывают на более резкое замедление вне промышленного сектора.

В этом году инфляция оставалась ниже целевого уровня ФРС в 2%, при этом базовая инфляция в апреле составила 1,6%. Заявление ФРС, опубликованное по результатам заседания, указывает на замедление инфляции, а также на снижение рыночных индикаторов заработной платы.

Рост занятости замедлился в мае, при этом скользящая средняя роста числа рабочих мест за три месяца снизилась до 151 000 против 245 000 в январе. Текущие темпы роста по-прежнему достаточно высоки, чтобы привлечь новых работников в ряды рабочей силы. Безработица в мае осталась на уровне 3,6%. Это самый низкий уровень за 49 лет.

В заявлении ФРС говорится, что рынок труда сохраняет силу, а экономическая активность растет умеренными темпами. Это немного менее оптимистичное заявление, чем месяц назад. "Индикаторы инвестиций компаний в основной капитал были слабыми", — отмечено в заявлении.

Торговая политика стала довольно непредсказуемым фактором для ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл постарался противодействовать ожиданиям на рынке, касающимся понижения ставок в этом году, после того, как завершилось заседание ФРС, состоявшееся 30 апреля – 1 мая. Он сослался на оптимизм в отношении торговых переговоров с Китаем как на одну из причин для позитивных экономических перспектив.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что он повысит пошлины на китайский импорт после того, как переговоры застопорились. Позднее он пригрозил пошлинами Мексике, чтобы побудить ее сдерживать потоки мигрантов в США через ее территорию.

Ранее в этом месяце Трамп отложил введение пошлин после того, как мексиканское правительство пообещало удвоить свои усилия, направленные на сдерживание потока мигрантов из Центральной Америки на южной границе США.

Трамп неоднократно призывал ФРС понизить процентные ставки на один процентный пункт. Во вторник президент отреагировал на нарастающие в течение месяцев слухи о том, что он постарается сместить Пауэлла с поста председателя ФРС. Он ответил расплывчато: "Посмотрим, что он будет делать". В ФРС считают, что закон не позволит Трампу это сделать.

Пауэлл был старейшим работником Министерства финансов при администрации президента Джорджа Буша-старшего, а в ФРС работал с 2012 года. Трамп выдвинул Пауэла на должность главы центрального банка в 2017 году. В прошлом году Трамп подверг ФРС резкой критике за повышение процентных ставок, что вызвало разговоры участников рынка о том, что Пауэлл реагировал на политическое давление, когда просигнализировал о завершении цикла повышения ставок в этом году.

Публично Пауэлл категорически отрицает, что политика влияет на решения ФРС. В частных беседах со своими коллегами он говорил, что история рассудит его, подведя под эти решения экономический анализ, и что он пропускает мимо ушей беспрецедентные обвинения президента.

Поскольку ситуация в экономике оказалась достаточно благоприятной, переход к такому агрессивному понижению ставок, как в настоящее время хочет Трамп, "уничтожит независимость ФРС… Нельзя этого делать", сказал во вторник Стэнли Фишер, который был вице-председателем ФРС с 2014 по 2017 год.

— Автор Nick Timiraos; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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