МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Акционеры Evraz продали примерно 24,9 миллиона акций компании, что составляет около 1,7% акционерного капитала компании, следует из сообщения Evraz.

"В дополнение к вчерашнему объявлению, Evraz объявляет, что Abiglaze Limited, Crosland Global Limited, Greenleas International Holdings Ltd и Toshi Holdings Ltd, уведомили Evraz об успешном завершении продажи 24,9 миллиона существующих обыкновенных акций компании, что составляет примерно 1,7% от выпущенного акционерного капитала компании", — говорится в сообщении.

Стоимость размещения составила 6,35 фунта стерлингов за обыкновенную акцию, отмечается в сообщении.

Акции были проданы структуре Александра Абрамова Abiglaze Limited, компании генерального директора Evraz Александра Фролова Crosland Global Limited, подконтрольной Роману Абрамовичу Greenleas International Holdings и структуре Евгения Швидлера Toshi Holdings. При этом сам Evraz не является стороной сделки и не получит никаких доходов от размещения, отмечается в релизе.

Размещение проходило в форме ускоренного сбора заявок. Организаторами выступили Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities (Europe) и UBS Europe.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович (доля голосующих акций в 29,55%), а также его партнеры Александр Абрамов (19,98%) и Александр Фролов (9,98%). В 2018 году Evraz сократил выпуск стали на 7,3% — до 13,019 миллиона тонн.