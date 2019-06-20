ВАШИНГТОН, 20 июн – ПРАЙМ. Пока в Соединенных Штатах идут оживленные споры, как далеко можно зайти в вопросе легализации марихуаны, чтобы не нанести непоправимый урон здоровью нации, американские инвесторы активно присматриваются к рынку продукции. Пока что "за" не перевешивают "против", и такие вложения считаются рискованными.

РИСКИ ВЫСОКИ

По мнению управляющего частными активами фонда Sovereign Гари Королева, покупка акций производителей марихуаны и содержащей ее продукции имеет перспективы. "Да, эти бумаги есть в моих портфелях. Я начал с 2% в агрессивных моделях портфелей, но есть планы довести эту цифру до 5% и более. Многие крупные фармкомпании заявили о намерении использовать эти вещества в производстве. Пока это нелегально в США, но существует вероятность, что это изменится", — сказал он РИА Новости.

По его словам, бизнес-модель с использованием этого вещества развивает компания GW Pharmaceuticals со штаб-квартирой в Лондоне и производственными площадями в Канаде, где это уже разрешено на уровне страны. Королев добавляет, что "за два года стоимость одной акции сначала была 111 долларов, потом опускалась до 84 долларов, а сейчас – 184".

"Риски более высокие", — подчеркивает собеседник агентства и добавляет, что пока включить такие акции в традиционные инвестиционные портфели не представляется возможным. Поскольку американские банки не имеют права обслуживать эти компании, не разрешено в них вкладываться и пенсионным фондам.

То, что речь пока идет о развивающемся и непредсказуемом рынке акций, признает, и Bank Of America Merrill Lynch (BofAML), одновременно прогнозируя рост потребительского интереса к такой продукции как в США, так и в мире, а значит и у инвесторов.

ПИОНЕРЫ И ДРУГИЕ

США пока далеко до стран-пионеров в этом вопросе. Полностью легализовано производство марихуаны и потребление в медицинских целях в Канаде и Уругвае. Только за первый месяц после легализации марихуаны в Канаде в октябре 2018 года продавцы выручили 54 миллиона канадских долларов (около 41 миллиона долларов США), сообщало агентство Блумберг.

Четыре крупнейшие по рыночной капитализации компании, выпускающие марихуаносодержащую продукцию, находятся в Канаде. В общей сложности на них приходится 46% рыночной капитализации сектора, говорится в посвященном отрасли обзоре BofAML.

В США использование марихуаны законно пока лишь в десяти штатах и столичном округе Колумбия. Еще 13 штатов и Американские Виргинские острова отменили уголовную ответственность за употребление марихуаны. Использование каннабиса в медицинских целях разрешено в 33 штатах. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо тоже пообещал легализовать рекреационную марихуану в 2019 году.

Среди политиков США до сих пор нет согласия насчет принятия послаблений по производству и употреблению марихуаны на федеральном уровне. BofAML в другом обзоре о новых тенденциях рынка за апрель 2019 года отмечает, что пока только 45% представителей республиканской партии и 69% демократической партии США выступают за дальнейшую легализацию каннабиса. Если у последних есть большинство в палате представителей, то в сенате оно у республиканцев. Основные поводы для беспокойства – возможное распространение употребления марихуаны среди молодежи, а также, например, рост ДТП.

ЗА ДЛИННЫМ ДОЛЛАРОМ

BofAML оценивает мировую легальную индустрию марихуаны и содержащую ее продукцию в мире в 15 миллиардов долларов в год с потенциалом роста к 2025 году до 166 миллиардов долларов. Для сравнения: в аналогичную сумму BofAML оценивает весь рынок легальной и нелегальной продукции с марихуаной по состоянию на 2019 год. На США приходится основная доля потребления — 34%, за ними — Европа с 25%, Азия — 21%, Африка — 9%, Латинская Америка — 6%, а Канада — лишь 3%.

Однако эта сфера все еще серьезно уступает объемам мировых продаж алкоголя и табачной продукции – 839 миллиардов и 774 миллиарда долларов соответственно. Дальнейшая "легализация (в США) могла бы стать дополнительным катализатором и подстегнуть этот рынок к росту в среднем на 40%", считают в банке.

КТО В ВЫИГРЫШЕ?

Аналитики добавляют, что в перспективе основные бенефициары роста рынка марихуаны – это табачные и алкогольные компании, которые могут получить дополнительную прибавку к своему бизнесу.

Неслучайно на фоне падающей популярности табачной и алкогольной продукции они делают многомиллиардные вливания в индустрию каннабиса. Американская алкогольная корпорация Constellation Brands купила в 2018 году 38% в компании канадской Canopy Growth, занимающейся выращиванием конопли, за 4 миллиарда долларов. Другой крупный игрок на табачном рынке Altria Group объявил об инвестициях в размере 2,4 миллиарда долларов за 55-процентную долю в компании Cronos Group.

Heineken стала первой крупной пивоваренной компанией, которая объявила о запуске на американском рынке сладкой газированной воды Hi-Fi Hops, содержащей тетрагидроканнабинол — содержащееся в конопле вещество, которое оказывает психоактивное воздействие на организм.

Другой известный производитель — Molson Coors, выпускающий пиво под марками Miller и Coors, объявил о создании совместного предприятия с канадской Hydropothecary Corporation. Она тоже создавалась для производства напитков, содержащих каннабис, пока лишь для канадского рынка.

Впрочем, интерес к этому рынку не ограничивается табачными или алкогольными компаниями. В 2018 году стало известно, что Coca-Cola вела переговоры с инвесторами о выпуске марихуаносодержащей продукции, но затем отказалась от этих планов.