МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Petropavlovsk разместила конвертируемые еврооблигации с погашением в 2024 году на 125 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Ставка купона по новым бондам составила 8,25% годовых, который будет выплачиваться раз в квартал. При соблюдении определенных условий облигации будут конвертированы в обыкновенные акции компании с премией 22,5% к средневзвешенной цене акций на Лондонской фондовой бирже за 19 июня.

"Новая конвертируемая облигация на сумму 125 миллионов долларов позволяет Petropavlovsk поддерживать оптимальную структуру капитала путем рефинансирования существующей краткосрочной конвертируемой облигации на сумму 100 миллионов долларов с купоном 9%, с использованием долгосрочного инструмента и по более низкой стоимости", — сказал генеральный директор компании Павел Масловский.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и "ВТБ Капитал".

Вырученные средства от выпуска облигаций компания намерена использовать на строительство на руднике "Пионер" производственного объекта, стоимость которого оценивается в 25-30 миллионов долларов.

Компания также заявила, что выкупит все существующие евробонды на 78 миллионов долларов после увиденной заинтересованности от держателей этих бумаг.