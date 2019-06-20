МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Затраты на создание американской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Saunch System) и корабля для полета на Луну превысили план на 1,8 миллиарда долларов, сообщила Счетная палата США в докладе для Конгресса США.

"Хотя НАСА признало рост расходов в размере около 1 миллиарда долларов, он преуменьшен. Это произошло из-за того, что НАСА отодвинуло некоторые запланированные объемы работ по ракете SLS на будущие миссии, но не сократила соответственно стоимость исходных параметров программы. Когда Счетная палата сократила исходные параметры, чтобы они совпадали с сокращенными объемами, рост стоимости составил около 1,8 миллиарда долларов", — говорится в документе.

Кроме того, НАСА обновило оценку стоимости для программы корабля "Орион", которая отражает рост на 5,6%. Оценка еще не завершена, однако она предполагает более ранний срок пуска корабля. Если программа не уложится в эти сроки, стоимость возрастет еще.

Первый запуск к Луне нового американского космического корабля "Орион" c экипажем намечен на 2023 год, при этом его первый испытательный полет без астронавтов на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 планировался в 2020 году.

Второй полет к Луне нового пилотируемого корабля ожидается в 2024 году на ракете-носителе SLS Block 1B.