МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая прямую линию.

Путин начал прямую линию с ответа на вопрос о том, на что он обратил внимание при работе с обращениями от россиян.

"В принципе, понятно, что я должен быть в материале, что на самом деле происходит. В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к прямой линии, тогда, конечно, становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас, это не секрет, никакого секрета не открою, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал — работа с отходами, с мусором", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что он для себя выделил при подготовке к прямой линии, какие самые острые вопросы задавали россияне в своих обращениях.

По словам президента, конечная цель национальных проектов — поставить экономику на новые рельсы, обеспечить безопасность государства и поднять уровень жизни людей.

"Для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что при этом были разделены все эти направления, определено, что за чем должно следовать, "имея в виду распределение ресурсов".

"Это была большая работа. Прежде всего, нам нужно было понять, за счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство. К сожалению, правительство пошло, в том числе, на повышение НДС с 18 до 20%, это, повторяю, в том числе, чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся. Это развитие инфраструктуры, скажем, кто будет строить железные дороги, или мосты, или шоссейные дороги, автомобильные, подводить электричество и так далее", — добавил президент.

"А потом принимали решение, считали, сколько нужно для того, чтобы обеспечить толчок в развитии тех или иных отраслей, вывести на новый уровень доход граждан", — подчеркнул Путин.