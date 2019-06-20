МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Военным пенсионерам с 1 октября повысят пенсии на 4,3%, увеличится в этом году также довольствие военнослужащим, заявил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащим. С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3% одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащих", — сказал он.

По словам президента, повышение уровня доходов пенсионеров является одним из приоритетов для российских властей. "Безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходом — это один из приоритетов государства", — сказал Путин.