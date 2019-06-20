МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. в ходе прямой линии с президентом России Владимир Путин заявил, что все министры в правительстве знают о персональной ответственности за реализацию национальных проектов.

"Что касается персональной ответственности — да. Я сказал это, не помню, камеры работали, было это в средствах массовой информации, нет, но все знают, все коллеги знают, что персональная ответственность, она в данной работе необходима, она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", — ответил президент на вопрос о том, предусмотрена ли персональная ответственность глав министерств за невыполнения нацпроектов, которые они курируют.

Он добавил, что результаты от реализации национальных проектов должны чувствоваться уже сейчас, в текущем 2019 году.

"Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а что такое нынешнее поколение советских людей никому не было понятно, а потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980-м году. Результаты должны чувствоваться уже сейчас: в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, заработных платах", — сказал Путин.