МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Россия с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза составили 240 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. Путин: Все министры знают о персональной ответственности за реализацию нацпроектов

Отвечая на вопрос, даст ли что-то российской экономике отмена санкций, глава государства сказал: "Что это даст и чего это не даст, что мы теряем. Ну смотрите. По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучили около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония — 27 миллиардов долларов".

Он добавил, что "все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и на странах Евросоюза — они теряют наш рынок".

"Но кое-что мы и получили. А что именно? Во-первых, мы должны были и мы сделали, включили мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики, и у нас программа так называемого импортозамещения — 667 миллиардов рублей. Это заставило нас развивать даже те направления, где раньше у нас не было компетенции", — добавил Путин.

МЫ НИ С КЕМ НЕ РУГАЛИСЬ

Президент РФ Владимир Путин, комментируя призывы "помириться" с Западом ради снятия санкций, заявил, что Россия ни с кем не ругалась и желания такого у Москвы нет. Путин: Военным пенсионерам с 1 октября повысят пенсии на 4,3%

В ходе прямой линии Путин прокомментировал высказывание о том, что некоторые россияне связывают трудности в экономике с санкциями и на этом фоне звучат призывы "со всеми помириться".

"Во-первых, что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться", — сказал он.

Отношение запада к России вряд ли кардинально изменится в будущем, добавил президент.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", — сказал Путин.

Президент привел в пример противодействие со стороны США Китаю, который "не имеет отношения к Крыму и Донбассу". "Это те же санкции", — отметил он относительно тарифной политики США в отношении Китая.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Президент добавил, что Россия должна становиться сильнее в экономике, чтобы иметь место под солнцем. Путин: ЦБ должен обратить внимание на риски закредитованности населения

Он привел в пример экономическую политику США в отношении Китая, в частности, атаку на корпорацию Huawei.

"То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше, поэтому, если мы хотим занять достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего – в сфере экономики", — сказал Путин.

Если бы 10 лет назад сказали, что РФ будет экспортировать сельхозпродукции на 25,7 миллиардов долларов в год, мы бы рассмеялись в лицо, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я уж не говорю про сельское хозяйство. Если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале, 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как вот в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 миллиардов долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал, пожали бы руку и сказали: спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это факт", — заявил Путин в ходе прямой линии.