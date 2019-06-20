Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг принял решение снова сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.
Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190620/830091866.html