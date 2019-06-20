МОСКВА, 20 июн — Dow Jones. Мировые фондовые и сырьевые рынки сегодня растут, а доходность казначейских облигаций США снижается. Вчера Федеральная резервная система дала понять, что понизит процентные ставки, если в ближайшие месяцы экономические перспективы не улучшатся.

Глава центробанка США Джером Пауэлл в среду заявил, что процентные ставки пока останутся неизменными. Однако он недвусмысленно намекнул на то, что, если внешнеторговые конфликты продолжат сдерживать экономический рост, денежно-кредитную политику потребуется смягчить. Многие экономисты ждут, что на июльском заседании ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2016 года ненадолго опустилась ниже 2%, но затем немного восстановилась. На момент написания обзора она составляла 2,012%. Индекс доллара WSJ понизился на 0,5%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 сегодня утром подрос на 0,7%, при этом повышаются почти все его субиндексы.

В Азии рост возглавил китайский Shanghai Composite, набравший 2,4% на фоне позитивного настроения.

Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones Industrial Average повысились на 0,9% и 0,8% соответственно.

"Поддержка со стороны центральных банков – это именно то, что нужно фондовым рынкам, – пояснил Крис Бичам, старший рыночный аналитик IG. – Многие были не склонны считать, что ФРС готова к дальнейшему смягчению политики, однако именно об этом она и сказала".

Доллар ослабел к ведущим мировым валютам, что привело к резкому росту цен на сырьевые товары, которые продаются за доллары. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,7% до 63,37 доллара на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Золото повысилось в цене на 2,7%. Перспектива снижения доходности процентных финансовых инструментов заставляет инвесторов вкладываться в альтернативные активы.

"Если реальные процентные ставки понизятся, пул облигаций с негативной доходностью увеличится. Остается только инвестировать в золото", – отметил директор Pepperstone Group по исследованиям Крис Вестон.

Банк Японии оставил политику без изменений и пообещал поддерживать процентные ставки на очень низком уровне как минимум до весны 2020 года. Банк Англии также не внес изменений в свою политику.

Как отметил старший экономист Union Bancaire Privee Патрис Готри, комментарии ФРС указывают на снижение ставки как минимум на 25 базисных пунктов на июльском заседании с возможностью ее более агрессивного понижения в случае, если доверие к экономике США будет подорвано или если грядущая встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином не приведет к разрядке торговой напряженности.

Другие аналитики более осмотрительно относятся к вероятности или необходимости снижения ставок в краткосрочной перспективе. Они указывают на благоприятное состояние рынка труда и сильный экономический рост в США в 1-м квартале.

Майкл Хьюсон, старший рыночный аналитик CMC Markets U.K., пояснил, что ФРС ни коим образом не указала, что снижение ставки в июле – это уже решенный вопрос. Хьюсон сомневается в логике такого шага, учитывая, что центробанк по-прежнему стремится сократить размеры своего баланса.

Лидером на европейском фондовом рынке стали акции немецкой компании Delivery Hero SE, которая улучшила прогноз. Они подорожали на 14%.

В США на публичный рынок сегодня выйдет разработчик корпоративного мессенджера Slack Technologies Inc. Компания проведет прямой листинг. Справочная цена размещения акций составляет 26 долларов, номинальная рыночная стоимость всего бизнеса – 15,7 млрд долларов. Аналитики предполагают, что после начала торгов акции Slack пойдут вверх.

— Автор Nathan Allen, nathan.allen@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 645 3700; dowjonesteam @ 1prime.biz

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