МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июня, сократилось до 216 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения числа заявок до 220 тысяч с уровня предыдущей недели в 222 тысячи.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 1 тысячу с уровня прошлой недели — до 218,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 июня, сократилось на 37 тысяч с уровня пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,662 миллиона человек. Индикатор предыдущей недели был пересмотрен до 1,699 миллиона с 1,695 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.