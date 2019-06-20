МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Росстат повысил оценку роста реальных заплат в РФ в апреле почти вдвое — с 1,6% до 3,1%, рост в мае оценил в 2,8% в годовом выражении, следует из данных ведомства.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2019 года, по оценке, составила 48,5 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%, в январе-мае 2019 года — на 7,3%", — говорится в документе.

При этом реальные зарплаты, по предварительной оценке, в мае выросли на 2,8% в годовом выражении после роста на 3,1% в апреле.

По оценке Росстата, опубликованной в мае, рост реальных заплат в апреле оценивался в 1,6%. "Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный период", — указывает в докладе Росстат.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,1%.

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за май выросла на 47,8 миллиона рублей, или на 1,6%, и на 1 июня 2019 года составила 2,949 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 904,3 миллиона рублей (30,7%), в 2018 году – 929,9 миллиона рублей (31,5%), в 2017 году и ранее – 1,114 миллиарда рублей (37,8%).

В апреле, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 0,7%, до 2,9 миллиарда рублей.