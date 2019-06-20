МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Безработица в России в мае снизилась до 4,5% с апрельских 4,7%, следует из данных Росстата.

"В мае 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

Последний раз такой показатель безработицы в РФ фиксировался в сентябре 2018 года.