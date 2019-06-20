МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 7 по 14 июня выросли на 0,4% и составили 504,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 14 июня составили 504,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,4%, в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе ЦБ сообщал, что международные резервы РФ на 7 июня составили 502,7 миллиарда долларов, впервые с января 2014 года превысив полтриллиона долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.