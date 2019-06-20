МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-мае увеличился на 1,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,957 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В мае показатель вырос на 1,4% в годовом выражении — до 2,689 триллиона рублей. При этом в апреле оборот ритейла повысился на 1,2% по сравнению с апрелем прошлого года. В месячном исчислении оборот ритейла в РФ в мае увеличился на 1,3%, тогда как в апреле наблюдалось снижение на 1,5%.

Оборот розничной торговли в мае на 94,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,4%. В мае прошлого года эти доли составляли 94,4% и 5,6% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в мае удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,8%, непродовольственных товаров — 51,2%. В мае прошлого года — 48,1% и 51,9% соответственно.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в мае увеличился на 1,7% в годовом выражении — до 1,313 триллиона рублей (в апреле показатель повысился на 0,7%). Оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 1% и составил 1,376 триллиона рублей (в апреле вырос на 1,8%).