МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Минфин России доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых, говорится в сообщении министерства.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4% годовых и около 4,45% годовых соответственно. В ходе сбора заявок ориентир доходности по евробондам-2029 был снижен до 3,95-4% годовых, по евробондам-2035 – до 4,35-4,4% годовых. Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Выпуск с погашением в 2029 году объемом 1,5 миллиарда долларов Минфин России разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых, выпуск с погашением в 2035 году объемом 3 миллиарда долларов — в марте 2019 года под 5,1% годовых. Также в марте текущего года Минфин доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375% годовых.

Ранее в июне первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что Минфин РФ рассматривает возможность еще одного выхода на внешний рынок займов в 2019 году при благоприятной конъюнктуре.