МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал остановить рост "пузыря" в потребительском кредитовании, особенно в микрокредитах, проценты по которым могут достигать 600% годовых.

"Первое — прекратить увеличивать ту проблему, которая есть. Проблема не только в банковском кредите. Ужасная ситуация, на мой взгляд, складывается в микрофинансовых организациях, там процентные ставки — 1% в день, это 600% годовых. Это на самом деле ужасные цифры. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, они просто из них выбраться не могут", — заявил Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому первое — надо остановить рост этого пузыря, я его именно так назову, в этом секторе. Второе — смотреть, как уже работать с теми конкретно людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов. Есть ряд предложений. Я знаю, у депутатов Государственной думы есть такие предложения, сейчас вместе с ними работаем. Я думаю, эти инициативы, когда время придет, будут озвучены", — сообщил Орешкин.