МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что санируемые ЦБ банки необходимо продавать, не дожидаясь хороших условий, от конкуренции в этом секторе государство выиграет больше.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции на прошлой неделе заявила, что считает излишним и даже, возможно, вредным законодательно ограничивать сроки владения ЦБ санированными банками.

"Надо выходить из этих банковских организаций, ничего, что они стоят дешево, значит надо их продавать. Мы от конкуренции в этом секторе выиграем гораздо больше, чем можем потерять на каких-то убытках, которые ЦБ еще не покрыл", — заявил Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что в России происходит очень серьезное огосударствление банковского сектора в последние годы. "Это один из самых негативных трендов, который мы видим в последние годы", — отметил он.

Ранее Орешкин в интервью РИА Новости говорил, что прямое владение ЦБ банком "Открытие" вызывает конфликт интересов на рынке, ясности по срокам его продажи нет. С мнением о том, что Банк России не должен бесконечно владеть банками, которые находятся на санации, согласился и первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

ЦБ с 2017 года применяет новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал "Открытие" — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций других крупных банков.