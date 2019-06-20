МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Саммит стран "большой двадцатки" (G20) в Японии вряд ли принесет общие решения для мировой экономики, но двусторонние встречи лидеров держав могут дать позитивные результаты, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мое мнение — на уровне "двадцатки" сейчас ни о чем договориться не удастся. Это хорошо было видно неделю назад, когда я был в Японии на встрече министров торговли (G20 — ред.). Это было абсолютно пустое мероприятие. Американцы обвиняли китайцев в субсидиях, китайцы обвиняли американцев в тарифах. Сделали заявление, которое ничего не содержит", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Говоря об опыте "двадцатки" в 2008-2009 годах, когда странам удалось принять консолидированное решение для противодействия кризису, Орешкин отметил, что для "способности договариваться нужно провалиться так же глубоко, как в 2008 году". "Пока у нас и безработица низкая, и вроде бы глобальная экономика еще растет, рецессия не началась. У всех такое благодушие", — добавил он.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в мире есть конфликты и в экономической, и в политической сфере, "поэтому в дискуссиях между лидерами можно найти какие-то развязки".

"Самое важное на "двадцатке" — это, конечно, будут двусторонние встречи, они могут принести какой-то позитив, но на уровне всех стран найти общее решение сейчас вряд ли удастся", — подытожил глава Минэкономразвития.

Саммит лидеров "большой двадцатки" пройдет в Осаке 28-29 июня.