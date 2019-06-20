МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Совокупный спрос на евробонды РФ в рамках доразмещения составил около 7 миллиардов долларов, приоритетом в ходе размещения было снижение средней доходности обращающихся бумаг и расширение круга иностранных инвесторов, говорится в сообщении Минфина России.

Минфин РФ доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых.

"Объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в 2 раза, составив около 3,7 миллиарда долларов. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в 3 раза превысил объем размещения. Совокупный спрос, таким образом, составил около 7 миллиардов долларов", — отмечает Минфин.

Книга была переподписана более чем в 3 раза, ее объём на пике по обоим выпускам достиг более 8 миллиардов долларов. По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Сделка прошла с фокусом на иностранных инвесторов, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала".

"Существенная "переподписка" свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации Российской Федерации. В ходе размещения основным приоритетом министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов", — говорится в сообщении.