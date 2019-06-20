МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Большую часть доразмещенных евробондов РФ с погашением в 2029 и 2035 годах купили инвесторы из Великобритании, оба транша размещены исключительно среди иностранных инвесторов, говорится в сообщении Минфина РФ.

Минфин России доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых.

По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% – приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы – 17% выпуска, а 4% – инвесторы из Азии, сообщило министерство.

Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% – инвесторы из континентальной Европы и Азии.

"Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов", — говорится в сообщении.