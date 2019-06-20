МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Межведомственная комиссия при Минпромторге РФ одобрила заключение специнвестконтрактов с Volkswagen, GM-Avtovaz, "Автотором", "ПСМА Рус" и Volvo, говорится в сообщении Минпромторга.

"На заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) было принято решение поддержать проекты компаний Volkswagen, GM-Avtovaz, "Автотор", ПСМА и Volvo", — сообщает ведомство.

"В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Говоря о локализации производства, мы подразумеваем изготовление всех ключевых компонентов транспортных средств, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории России", — приводит ведомство слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.