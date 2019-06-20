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МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Совокупный спрос на евробонды РФ в рамках доразмещения составил около 7 миллиардов долларов, приоритетом в ходе размещения было снижение средней доходности обращающихся бумаг и расширение круга иностранных инвесторов, говорится в сообщении Минфина России.

Минфин РФ доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых.

"Объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в 2 раза, составив около 3,7 миллиарда долларов. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в 3 раза превысил объем размещения. Совокупный спрос, таким образом, составил около 7 миллиардов долларов", — отмечает Минфин.

Книга была переподписана более чем в 3 раза, ее объём на пике по обоим выпускам достиг более 8 миллиардов долларов. По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Сделка прошла с фокусом на иностранных инвесторов, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала".

"Существенная "переподписка" свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации Российской Федерации. В ходе размещения основным приоритетом министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов", — говорится в сообщении Минфина.

Ключевым результатом данной сделки Минфин считает улучшение финансовых параметров внешних заимствований за счет размещения дополнительных выпусков еврооблигаций на существенно более благоприятных финансовых условиях, чем по основным выпускам. Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних – 109,080%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более 140 миллионов долларов на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга РФ в текущем году, сообщил Минфин.

Одновременно была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, объем в обращении которых был увеличен до 3 миллиардов долларов, благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком, говорится в сообщении министерства.