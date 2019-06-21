БРЮССЕЛЬ, 20 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. ЕС считает необходимым бороться с экстратерриториальными мерами третьих стран в торговле и обеспечивать справедливую конкуренцию, говорится в заключениях саммита ЕС по стратегии развития союза до 2024 года.

"В мире, где общие правила и стандарты все больше ставятся под сомнение, жизненно важным будет продвигать равные условия игры, в том числе в сфере торговли", — говорится в документе.

"Это означает обеспечение честной конкуренции внутри ЕС и на мировой арене, содействие доступу на рынки, борьбу с недобросовестной практикой, экстратерриториальными мерами и рисками безопасности со стороны третьих стран, а также обеспечение безопасности наших стратегических цепочек поставок", — решили лидеры стран ЕС.