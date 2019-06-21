МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Минске проведет переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, а также посетит церемонию открытия Вторых Европейских игр, сообщили в пресс-службе правительства.

"Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. Кроме того, главы правительств рассмотрят перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Как отметил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, Белоруссия является важнейшим партнером и стратегическим союзником России.

В декабре 2019 года исполняется 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. За это время разработано и реализовано большое число межгосударственных социально-экономических и научно-технических программ, финансируемых за счет бюджета Союзного государства (в 2019 года утвержден в размере 7,25 миллиарда рублей в доходной части и 6,33 миллиарда рублей – в расходной части). Созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в области налогообложения, социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи.

На регулярной основе проходят встречи глав государств и правительств. Кроме того, проводятся заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, подготовительная работа к которым осуществляется в ходе заседаний Совета Министров Союзного государства и Группы высокого уровня Совета Министров. Также сохраняется высокий уровень межпарламентского взаимодействия.

Одним из приоритетных направлений российско-белорусского сотрудничества является расширение межрегионального взаимодействия. Значимой площадкой является Форум регионов России и Белоруссии, который проводится с 2014 года под председательством глав верхних палат парламентов двух государств и, как правило, с участием президентов России и Белоруссии. V Форум прошел 10-12 октября 2018 года в Могилеве.

"На 16-18 июля текущего в Санкт-Петербурге намечено проведение VI Форума регионов на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Белоруссии"", — рассказал Приходько.

В 2018 году товарооборот между странами увеличился на 9,4% по отношению к 2017 году и составил 35,56 миллиарда долларов. Экспорт из России в Белоруссию – 22,61 миллиарда долларов (рост на 15,4%), импорт из Белоруссии в Россию – 12,95 миллиарда долларов (рост на 0,4%). В январе-апреле 2019 году товарооборот незначительно снизился по отношению к аналогичному периоду 2018 года (на 1,7%).

В Белоруссии работают около 2,4 тысячи компаний с участием российского капитала. Ведется реализация крупнейшего инвестиционного проекта — сооружения при участии госкорпорации "Росатом" первой Белорусской АЭС (два энергоблока мощностью 2,4 тысячи МВт каждый) в Гродненской области стоимостью 10 миллиардов долларов.

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко на полях заседания ВЕЭС в Нур-Султане договорились поручить кабминам двух стран проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.

По его словам, правительствам двух стран было поручено также сверить встречные планы действий по пути углубления интеграции до 21 июня.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что лидеры РФ и Белоруссии условились после обсуждения правительствами включиться в эту тему.

На этой неделе спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко сообщил, что лидерам двух стран к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве.