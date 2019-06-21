МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в Международном конгрессе по кибербезопасности 21 июня, сообщила пресс-служба правительства.

"Дмитрий Медведев примет участие в Международном конгрессе по кибербезопасности и выступит на основной пленарной сессии "Безопасный цифровой мир – будущее или утопия?", — говорится в сообщении.

Международный конгресс по кибербезопасности (ICC), организованный Сбербанком, проходит в Москве 20-21 июня. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что крупные компании и кредитные организации, а также платежные системы уделяют серьезное внимание обеспечению кибербезопасности.

В январе Кузнецов сообщал, что потери мировой экономики от деятельности хакеров могут достичь в 2022 году 8-10 триллионов долларов. При этом, по его ожиданиям, российская экономика только в 2019 году может потерять из-за хакерских атак примерно 1,6-1,8 триллиона рублей.