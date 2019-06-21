МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Финансовая помощь банку "Уралсиб", предоставленная в виде кредитов на общую сумму около 90,5 миллиарда рублей, полностью обеспечена имуществом банка и третьих лиц, банк выполнил все основные мероприятия по санации и после смерти основного акционера Владимира Когана продолжает деятельность в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Банк "Уралсиб" в четверг сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана, занимавшего пост председателя набсовета банка. Причины смерти не раскрываются. Летом прошлого года Коган перенес инсульт и проходил плановую реабилитацию. Forbes в своем рейтинге богатейших бизнесменов России в 2019 году оценивал состояние Когана в 750 миллионов долларов, что соответствовало 140-му месту.

"Все основные мероприятия, предусмотренные планом санации, выполнены. Агентством оказана финансовая помощь банку в виде займов на общую сумму 90,49 млрд рублей сроком на 10 лет, которые полностью обеспечены имуществом банка и третьих лиц", — говорится в ответе пресс-службы госкорпорации на запрос РИА Новости.

Как сообщает АСВ, банк осуществляет свою деятельность в обычном режиме, предоставляя полный комплекс банковских услуг, обеспечивая бесперебойное обслуживание клиентов. Контрольные показатели деятельности в рамках плана санации, такие как капитал, прибыль, а также обязательные нормативы, выполняются банком со значительным опережением, отметили в АСВ.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" в связи с кончиной Владимира Когана выражает глубокие соболезнования его родным и близким", — сообщается в ответе АСВ.

По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.

Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты для финансового оздоровления "Уралсиба".