МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до 52,1 пункта с 51,8 пункта в мае, обновив максимум за 7 месяцев, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель сохранится на уровне майской отметки в 51,8 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июне поднялся до 53,4 пункта с 52,9 пункта в мае. Аналитики ожидали роста лишь до 53 пунктов. Индекс деловой активности в промышленности зоны евро вырос до 47,8 пункта с майских 47,7 пункта. Эксперты прогнозировали рост показателя до 48 пунктов.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в июне, по предварительной оценке, сохранился на майском уровне в 52,6 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 55,6 пункта с 55,4 пункта в мае. PMI в промышленности поднялся до максимума за 4 месяца в 45,4 пункта с апрельских 44,3 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в июне, по предварительной оценке, вырос до максимума за 7 месяцев в 52,9 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. PMI страны в сфере услуг поднялся до 53,1 пункта с 51,5 пункта в мае. PMI в области промышленности вырос до 52 пунктов с 50,6 пункта месяцем ранее.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.