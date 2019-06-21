ЛОНДОН, 21 июн — Dow Jones. Высокие результаты в отборочных турах голосования позволяют бывшему мэру Лондона рассчитывать на пост премьер-министра Великобритании.

Шансы Бориса Джонсона стать премьер-министром велики, после того как в четверг депутаты парламента Великобритании от Консервативной партии подавляющим большинством вывели его в финальный тур выборов лидера партии. Это повысило вероятность того, что трудный процесс выхода страны из ЕС возглавит активный евроскептик.

После пяти туров голосования в финал вышли бывший и действующий министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант. Теперь в течение месяца они будут ездить по стране и пытаться заручиться поддержкой 160 000 рядовых членов Консервативной партии.

Ожидается, что лидер партии будет назван в конце июля, но популярность Джонсона среди членов Консервативной партии настолько велика, что только самые грубые ошибки могут обусловить его поражение. Ранее, согласно результатам внутрипартийного опроса, примерно 62% консерваторов высказались за то, чтобы Джонсон возглавил партию, а за Ханта проголосовали бы 11%.

Одним из ключевых посланий Джонсона, обращенных к преимущественно евроскептичным избирателям-консерваторам, стало обещание о выходе Великобритании из ЕС, как планируется, 31 октября, если даже выйти придется без соглашения, которое сгладило бы последствия развода.

С ростом вероятности победы Джонсона британский фунт снижался против доллара США на фоне опасений в том, что Великобритания разорвет связи с ЕС, что негативно отразится на ее экономике. Так как Консервативная партия является правящей, для назначения ее лидера премьер-министром не требуются всеобщие выборы.

На отборочных выборах Джонсон одержал убедительную победу, получив 160 из 313 голосов представителей Консервативной партии в парламенте. За Ханта проголосовали 77 депутатов, а за министра по делам окружающей среды Майкла Гоува – 75. "Мы были намерены выйти на национальный уровень с поддержкой более половины депутатов от нашей партии в парламенте, — сказал законодатель Конор Бернс, который участвовал в предвыборной кампании Джонсона. – Теперь я спокоен".

Хант, голосовавший против Brexit на референдуме в 2016 году, сказал, что просил бы об отсрочке после 31 октября, если бы были перспективы достижения соглашения.

Поддерживающие Джонсона консерваторы ставят на то, что у него есть харизма, которая позволит ему найти выход из кризиса вокруг Brexit, который создал угрозу расшатывания парламентской системы Великобритании и раскола правящей Консервативной партии.

Ему придется столкнуться с теми же проблемами, которые нанесли урон премьер-министру Терезе Мэй. Парламент трижды отклонял соглашение о выходе из ЕС, а крайний срок Brexit дважды откладывался. Законодатели также отказались от предложения о выходе без соглашения, а в ЕС заявили, что не намерены существенно пересматривать договоренности, достигнутые с Мэй. Поэтому всеобщие выборы, Brexit без соглашения или повторный референдум, который может отменить результаты голосования 2016 года, пока не сняты с повестки дня.

Многие консерваторы надеются, что при поддержке большинства членов партии у Джонсона будет больше возможностей проводить в жизнь свое понимание Brexit, чем у Мэй. В 2016 году Мэй заняла пост премьера без внутрипартийного голосования, потому что ее противники сняли свои кандидатуры.

В ходе кампании Джонсон говорил, что у него достаточно энергии для активизации переговоров о Brexit в Брюсселе и для сплочения избирателей-консерваторов. Недавно созданная евроскептиком Найджелом Фаражем Партия Brexit поглощает традиционных сторонников консерваторов, которые считают себя преданными из-за отсрочки выхода из ЕС. Недавний опрос, проведенный на сайте YouGov, показал, что 54% консерваторов выступают за то, чтобы Brexit состоялся, даже если это разрушит Консервативную партию.

В случае избрания Джонсон обещает увеличить расходы на подготовку страны к выходу без соглашения, чтобы дать понять ЕС, что угроза реальна, в надежде на более благоприятные условия развода, которые в этом случае предложит Брюссель, чтобы избежать очередного кризиса в блоке. Мэй пыталась применить такую же тактику, но неудачно.

В ЕС неоднократно заявляли, что подписанное в ноябре прошлого года правительством Великобритании соглашение не подлежит пересмотру. В этом соглашении содержатся финансовые условия, гарантии прав граждан и меры, позволяющие избежать установления физической границы в Ирландии.

В Брюсселе готовятся к беспокойным неделям, которые будут предшествовать запланированному на 17-18 октября саммиту по Brexit. Джонсон сказал парламентариям, что, если ему не удастся добиться нового соглашения, он обратится в Брюссель с просьбой оставить на два года отношения ЕС с Великобританией такими же, какие они сейчас.

В течение этого времени Великобритания и ЕС обсудят соглашение о торговле. В знак доброй воли Великобритания примет закон о защите прав граждан ЕС и выплатит часть суммы, которую должна. В Брюсселе уже отвергли такую идею.

Некоторые сторонники Джонсона надеются, что до этого не дойдет. "Он может убедить Европу в том, что нет выгоды стремиться к выходу без соглашения", — сказал бывший министр обороны Майкл Фэллон.

Некоторые консерваторы скептически относятся к такому подходу. "Во-первых, если не будет всеобщих выборов, расклад голосов в парламенте не изменится. Парламент не допустит выхода без соглашения и, как это было до сих пор, парламент не одобрит текущее соглашение, — сказал министр финансов Филип Хаммонд. – Во-вторых, ЕС не будет возобновлять переговоры о соглашении".

По словам Хаммонда, резкий разрыв с ЕС надолго "уменьшит" экономику Великобритании и заставит увеличить государственные заимствования, что противоречит планам Джонсона понизить налоги для представителей среднего класса.

В отличие от рядовых членов партии, существенная доля консерваторов в парламенте выступает против выхода без соглашения, что создает перспективу парламентского протеста, если правительство попробует осуществить неупорядоченный выход из торгового союза. Законодатели-консерваторы могут проголосовать за отставку сформированного их парией правительства.

На фоне вероятности выборов консерваторам важна способность Джонсона привлекать голоса избирателей. На выборах мэра Лондона лохматый Джонсон подчеркнул свой успех, дважды победив кандидатов от Лейбористской партии. "Он — один из немногих политиков, способных общаться с людьми по всей стране", — сказал поддерживающий его парламентарий-консерватор Дамиан Коллинз.

В отличие от эмоционального и публичного Джонсона Хант – малозаметный и методичный политик, работающий в правительстве с 2010 года. Он занимал ряд высоких должностей. На референдуме он голосовал против выхода из ЕС, но потом пересмотрел свои взгляды и стал поддерживать Brexit.

У него есть связи и опыт переговорщика, которые позволили бы ему достичь соглашения с ЕС и не нанести при этом ущерб экономике. "Я — аутсайдер, но в политике часто случаются неожиданности", — написал Хант в Твиттере после голосования в парламенте.

— Автор Max Colchester, max.colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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