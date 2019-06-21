МОСКВА, 21 июн — Dow Jones. Европейские фондовые рынки и фьючерсы на американские индексы сегодня немного снижаются. Из-за геополитических рисков некоторые инвесторы предпочли вернуться к защитным активам после подъема, произошедшего на этой неделе.

Stoxx Europe 600 опустился на 0,3%. Данные по европейскому производственному сектору сегодня указали на замедление активности, и в скором времени улучшений не предвидится.

Фьючерсы на американские S&P 500 и Dow Jones Industrial Average потеряли 0,2%.

Как отметил Петер Диксон, экономист Commerzbank, новые европейские данные не дали практически никаких надежд в отношении перспектив мировой экономики. По его словам, экономический рост в регионе, "похоже, не имеет под собой существенного импульса".

Цены на золото в ходе утренних торгов в Азии впервые с 2013 года преодолели отметку в 1400 долларов за унцию, но затем откатились. Цены на этот драгметалл получили поддержку от доллара, который вырос после прошедшего в среду заседания ФРС. Спот-цены на золото на момент написания обзора составляли 1388,15 доллара.

В Азии фондовые индексы в основном снизились. Опрос японских производителей показал, что новые заказы сократились до минимального уровня за три года. Торговый конфликт США с Китаем сказался на местных бизнесах.

Nikkei, ключевой японский индекс, упал почти на 1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%, а корейский Kospi потерял 0,3%. Тем временем в Китае Shanghai Composite вырос на 0,5%.

"На мой взгляд, рынки в настоящее время находятся на искусственном жизнеобеспечении. Центробанки дают рынкам импульс развития, а фундаментальные показатели нельзя назвать превосходными", – добавил Диксон.

Инвесторы в этом году имеют дело с признаками замедления мирового экономического роста, и риск введения пошлин в отношении торговых партнеров США может усугубить этот процесс.

Однако в среду ФРС США намекнула, что начнет снижать ставки, если экономическая обстановка в ближайшие месяцы не улучшится. Аналогичные высказывания на этой неделе сделал ЕЦБ. Это воодушевило инвесторов и оказало поддержку мировому рынку акций.

В четверг благодаря этим надеждам индексы США повысились. S&P 500 набрал почти 1% и впервые с апреля завершил торги с рекордом. Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,9%.

Инвесторы также следят за развитием напряженной ситуации на Ближнем Востоке, которая повлияла на нефтяные цены.

Сегодня представители США заявили, что Вашингтон был близок к нанесению удара по Ирану в ответ на то, что страна сбила американский разведывательный беспилотник, однако в последнюю минуту удар был отменен.

Напряженность в отношениях этих двух стран усиливается уже семь недель. США обвинили Иран в шести атаках на торговые суда в акватории Персидского залива и нарастили военное присутствие в регионе.

Нефть Brent, служащая мировым ориентиром, подорожала на 1,5% до 65,40 доллара за баррель. Накануне цены подскочили на 4,3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась, тогда как в четверг впервые с конца 2016 года опустилась ниже 2%. На момент написания статьи доходность составляла 2,04%.

— Автор Will Horner; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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