"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" С ПУТИНЫМ

В четверг прошла традиционная "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответил на 81 вопрос россиян. Всего поступило около 2 миллионов обращений. Открывая прямую линию, Путин сообщил, что россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора. Президент подчеркнул важность нацпроектов, заметив, что все министры в правительстве знают о персональной ответственности за их реализацию.

Путин отметил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких лет, а средняя номинальная зарплата в РФ в этом году выросла до 44-45 тысяч рублей с 33,2 тысячи рублей в 2017 году. Президент также сообщил, что военным пенсионерам с 1 октября повысят пенсии на 4,3%, увеличится в этом году также довольствие военнослужащим. Он также обратился к ЦБ с просьбой обратить внимание на риски закредитованности населения. По его словам, не нужно доводить до "пузырей".

ДОРАЗМЕЩЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЕВРОБОНДОВ

В четверг Минфин РФ доразместил суверенные еврооблигации с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и с погашением в 2035 году — в размере 1 миллиарда долларов с доходностью 4,3% годовых. Совокупный спрос составил около 7 миллиардов долларов. Приоритетом в ходе размещения было снижение средней доходности обращающихся бумаг и расширение круга иностранных инвесторов.

Книга была переподписана более чем в 3 раза, ее объём на пике по обоим выпускам достиг более 8 миллиардов долларов. По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Оба транша размещены исключительно среди иностранных инвесторов, большая часть из них — из Великобритании.

ЗАКРЫТИЕ ЗАВОДА FORD

В четверг компания Ford Sollers официально прекратила работу завода во Всеволожске Ленинградской области. Основная масса работников уволится 24-26 июня. С 24 июня администрация завода начнет выплаты компенсаций уволенным сотрудникам. Тех, кого не устроят такие условия, ожидает плановое сокращение в сентябре. 

Производство новой модели Ford Focus во Всеволожске

"Уходим с грустью": рабочие завода Ford в Ленобласти покидают предприятие

В конце марта Ford объявил о завершении выпуска легковых машин в России к июлю, закрытии заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и заводе двигателей в Елабуге. Компания намерена укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.

ФРС СОХРАНИЛА СТАВКУ, ДРАГИ ДАЛ СИГНАЛ

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. Решение совпало с мнением аналитиков, опрошенных агентством "Прайм". Однако, по их мнению, регулятор может дать сигналы, что уже с июля начнет понижать ставку, чтобы вернуть американскую экономику к устойчивому росту. В среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 2,4%. Президент США Дональд Трамп активно призывал ФРС снизить ставку. На решении ФРС мировые фондовые и сырьевые рынки показали уверенный подъем, аппетит к риску вырос, спрос на защитные активы снизился.

В среду же выступил глава ЕЦБ Марио Драги, который указал на возможность нового раунда стимулирующих мер — возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке (2%). Это возмутило Трампа, который посчитал, что комментарии Драги вызвали "нечестное" снижение евро, обеспечивающее конкурентное преимущество для Европы по отношению к США.

Здание ФРС США в Вашингтоне

ФРС оставила диапазон ставок по федеральным фондам без изменений

КРИПТА FACEBOOK

Во вторник Facebook заявила о создании собственной криптовалюты под названием Libra. Партнерами компании станут Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc., Uber Technologies Inc. и Spotify Technology SA, которые будут способствовать созданию "безопасной, масштабируемой и надежной" криптовалюты. Facebook создает дочернюю компанию Calibra для обеспечения "разделения социальных и финансовых данных".

Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что криптовалюта Facebook будет востребована среди пользователей соцсети, поскольку решит вопросы доступа к банковским услугам и быстрых переводов денежных средств. Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг

Криптовалюта Facebook будет востребована за счет быстрых переводов средств

РАССЛЕДОВАНИЕ ПО MH17

В среду следственная группа, ведущая расследование по разбившемуся в Донбассе в 2014 году самолету Boeing (рейс MH17), выводы которого ранее в России называли голословными, объявила родственникам жертв катастрофы имена четырех подозреваемых. Начало судебного процесса запланировано на март 2020 года.

Малайзийский Boeing 17 июля 2014 года выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, те в свою очередь заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить борт на такой высоте.