"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" С ПУТИНЫМ

В четверг прошла традиционная "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответил на 81 вопрос россиян. Всего поступило около 2 миллионов обращений. Открывая прямую линию, Путин сообщил, что россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора. Президент подчеркнул важность нацпроектов, заметив, что все министры в правительстве знают о персональной ответственности за их реализацию.

Путин отметил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких лет, а средняя номинальная зарплата в РФ в этом году выросла до 44-45 тысяч рублей с 33,2 тысячи рублей в 2017 году. Президент также сообщил, что военным пенсионерам с 1 октября повысят пенсии на 4,3%, увеличится в этом году также довольствие военнослужащим. Он также обратился к ЦБ с просьбой обратить внимание на риски закредитованности населения. По его словам, не нужно доводить до "пузырей".

ДОРАЗМЕЩЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЕВРОБОНДОВ

В четверг Минфин РФ доразместил суверенные еврооблигации с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и с погашением в 2035 году — в размере 1 миллиарда долларов с доходностью 4,3% годовых. Совокупный спрос составил около 7 миллиардов долларов. Приоритетом в ходе размещения было снижение средней доходности обращающихся бумаг и расширение круга иностранных инвесторов.

Книга была переподписана более чем в 3 раза, ее объём на пике по обоим выпускам достиг более 8 миллиардов долларов. По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Оба транша размещены исключительно среди иностранных инвесторов, большая часть из них — из Великобритании.

ЗАКРЫТИЕ ЗАВОДА FORD

В четверг компания Ford Sollers официально прекратила работу завода во Всеволожске Ленинградской области. Основная масса работников уволится 24-26 июня. С 24 июня администрация завода начнет выплаты компенсаций уволенным сотрудникам. Тех, кого не устроят такие условия, ожидает плановое сокращение в сентябре.

В конце марта Ford объявил о завершении выпуска легковых машин в России к июлю, закрытии заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и заводе двигателей в Елабуге. Компания намерена укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.

ФРС СОХРАНИЛА СТАВКУ, ДРАГИ ДАЛ СИГНАЛ

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. Решение совпало с мнением аналитиков, опрошенных агентством "Прайм". Однако, по их мнению, регулятор может дать сигналы, что уже с июля начнет понижать ставку, чтобы вернуть американскую экономику к устойчивому росту. В среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 2,4%. Президент США Дональд Трамп активно призывал ФРС снизить ставку. На решении ФРС мировые фондовые и сырьевые рынки показали уверенный подъем, аппетит к риску вырос, спрос на защитные активы снизился.

В среду же выступил глава ЕЦБ Марио Драги, который указал на возможность нового раунда стимулирующих мер — возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке (2%). Это возмутило Трампа, который посчитал, что комментарии Драги вызвали "нечестное" снижение евро, обеспечивающее конкурентное преимущество для Европы по отношению к США.

КРИПТА FACEBOOK

Во вторник Facebook заявила о создании собственной криптовалюты под названием Libra. Партнерами компании станут Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc., Uber Technologies Inc. и Spotify Technology SA, которые будут способствовать созданию "безопасной, масштабируемой и надежной" криптовалюты. Facebook создает дочернюю компанию Calibra для обеспечения "разделения социальных и финансовых данных".

Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что криптовалюта Facebook будет востребована среди пользователей соцсети, поскольку решит вопросы доступа к банковским услугам и быстрых переводов денежных средств. Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПО MH17

В среду следственная группа, ведущая расследование по разбившемуся в Донбассе в 2014 году самолету Boeing (рейс MH17), выводы которого ранее в России называли голословными, объявила родственникам жертв катастрофы имена четырех подозреваемых. Начало судебного процесса запланировано на март 2020 года.

Малайзийский Boeing 17 июля 2014 года выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, те в свою очередь заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить борт на такой высоте.