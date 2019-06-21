МОСКВА, 21 июн — Dow Jones. Все делают ошибки, главное – уметь их своевременно исправлять. Вероятно, руководство Федеральной резервной системы США вскоре продемонстрирует нам это умение. В 2018 году центральный банк ошибочно воспринял временное ускорение экономики страны как сигнал об изменении тренда, что заставило их поднять ставки выше уровня, который сейчас кажется целесообразным. Согласно последнему заявлению ФРС, представленному в среду, руководство центрального банка готово изменить курс денежно-кредитной политики, чтобы "сохранить рост экономики", причем это может произойти уже в июле.

Снизив процентные ставки, ФРС повторит ситуацию 1995-96 и 2010-13 годов, а также последует примеру центральных банков других стран, таких как Австралия, Канада, Южная Корея и Новая Зеландия, которые придерживаются весьма гибкой политики в отношении ставок, меняя их в зависимости от изменений экономических прогнозов.

Семеро из 17 руководителей ФРС теперь полагают, что краткосрочные процентные ставки должны быть понижены на 0,5 процентного пункта до конца текущего года, и лишь один руководитель центрального банка считает необходимым повышение целевого диапазона процентных ставок с текущих 2,25%-2,5%. В марте никто из руководителей ФРС не ожидал сокращения ставок в этом году, тогда как шестеро руководителей прогнозировали их умеренное повышение. Еще в сентябре почти все члены Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (за исключением двоих) ожидали, что процентные ставки в конце 2019 года превысят текущие уровни, причем девять руководителей говорили об их повышении по крайней мере на 0,5 процентного пункта.

Изменение позиции руководства ФРС в отношении перспектив процентных ставок к концу 2020 года "в рамках соответствующей денежно-кредитной политики" оказалось еще более драматичным. Девять месяцев назад почти все руководители ФРС (за исключением одного) полагали, что целевой диапазон процентных ставок к концу 2020 года будет выше текущих уровней, причем семеро полагали, что краткосрочные процентные ставки превысят 3,5%. В настоящее время девять руководителей ожидают, что ставки опустятся ниже текущего уровня к концу следующего года, и только один член Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США считает целесообразным поднятие ставок выше 3%.

В заявлении ФРС в среду были указаны две причины для пересмотра прогнозов: слабость роста потребительских цен, которая является угрозой для способности ФРС реагировать на дальнейшее падение активности, а также повышенная неопределенность перспектив международной торговли и роста мировой экономики.

Можно поспорить о том, уважительные ли это причины для изменения курса центрального банка, но они точно не новые: слабость инфляции является неприятным сюрпризом для ФРС уже почти десять лет, эскалация торговой напряженности продолжается с 2017 года, тогда как замедление роста Китая и еврозоны стало очевидным задолго до конца 2018 года. Экономические показатели США начали ослабевать прошлым летом.

Все это позволяет предположить, что многие руководители ФРС сейчас считают недавнее повышение ставок ошибкой и, вероятно, придерживаются этого мнения уже несколько месяцев. Они не предприняли активных действий раньше, так как, по всей видимости, считают, что "доверие к ним" держится на видимости неспешных и взвешенных решений. Председатель ФРС США Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду заявил, что центральный банк стремится избежать "усугубления неопределенности перспектив, связанного со слишком сильной реакцией на отдельные отчеты или краткосрочное изменение настроений".

И все же можно вспомнить немало прецедентов стремительной реакции центральных банков на изменение условий.

В период с февраля 1994 года до февраля 2015 года ФРС повысила процентные ставки на 3 процентных пункта, весьма агрессивным образом, причем осуществляя эти меры между заседаниями и поднимая целевой уровень ставок на 0,75 процентного пункта за один раз. К середине 1995 года стало ясно, что политика ФРС стала слишком жесткой, и в июле началось снижение ставок. Экономика США продолжала замедляться и в начале 1996 года, поэтому руководство ФРС было вынуждено снизить целевой уровень ставок с 6% до 5,25%. Они не признались, что допустили ошибку ранее, но были готовы быстро изменить политику в ответ на изменение ситуации. Им удалось предотвратить рецессию, и экономика страны продолжала расти в течение еще четырех лет.

Текущие обстоятельства напоминают ситуацию, сложившуюся в 2010-13 годах. ФРС упорно переоценивала силу экономики США, и эта ошибка усугублялась значительным спадом активности в Европе и Китае. Не дожидаясь замедления экономики США, ФРС начала действовать на опережение. В сентябре 2011 года, к примеру, руководство центрального банка выразило уверенность в том, что произойдет "некоторое ускорение восстановления", но отметило, что следует помнить о "значительных понижательных рисках для перспектив экономики". Центральный банк тогда увеличил объем покупок облигаций, стремясь снизить стоимость заимствований и уменьшить кредитные спрэды.

У ФРС мало опыта понижения ставок вне рецессии и финансовых кризисов, которые случались в 1987 и 1998 годах, но другие центральные банки мира могут служить наглядным примером. Банк Канады снизил процентные ставки на половину процентного пункта в 2015 году на фоне падения цен на нефть. К середине 2017 года в Банке Канады увидели улучшение ситуации и начали повышать процентные ставки, чтобы не отставать от ФРС.

Резервный банк Австралии повысил ставки с 3% до 4,75% в 2009-10 годах, но затем понизил их до 1,25% в ответ на продолжающуюся коррекцию экономики Китая. Банк Кореи повысил базовую ставку с 2% до 3,25% в 2010-11 годах, но снизил ее до 1,25% к середине 2016 года. С тех пор центральный банк поднял целевой уровень ставок до 1,75%. Резервный банк Новой Зеландии проявлял еще больше гибкости, повысив ставки с 2,5% до 3% в 2009-10 году, понизив их до 2,5% к 2011 году и осуществив их повышение до 3,5% к середине 2014 года. Недавно РБНЗ снизил целевой уровень ставок до 1,5%. Всем этим странам удается избежать рецессии с 2008 года.

Вероятно, как полагают Филипп Карлссон-Сзлежак и Поль Шварц из Bernstein, снижение ставок "не является необходимостью с точки зрения фундаментальных факторов". По их мнению, действия ФРС могут привести лишь к стимулированию чрезмерной склонности инвесторов к риску, не оказав сильного влияния на экономику, достигшую максимальной загрузки мощностей. К счастью, есть простой выход из сложившейся ситуации: если понижение ставок в этом году окажется ошибочным решением, ФРС может повысить их в будущем. Иногда лучше действовать быстро, а не предсказуемо.

— Автор Matthew C. Klein, matthew.klein@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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