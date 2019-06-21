МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) прекратил полномочия генерального директора компании Александра Ширяева, говорится в сообщении компании.

Вместо него на должность гендиректора сроком на один год избран Игорь Корытько, ранее занимавший должность замглавы компании по управлению эффективностью.

Как отметил глава совета директоров и основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский, под руководством Ширяева "была осуществлена масштабная программа технического перевооружения предприятий, создана передовая научно-исследовательская база и накоплены уникальные компетенции, позволившие ТМК стать лидером в отрасли".

"Уверен, что новый генеральный директор Игорь Корытько, продолжит реализацию стратегических инициатив ТМК, включая цифровую трансформацию бизнеса, что позволит компании усилить свои конкурентные позиции", — также приводятся в сообщении слова Пумпянского.

Корытько начал работу в ТМК в августе 2018 года, когда был назначен ответственным за вопросы цифровой трансформации бизнеса. До прихода в ТМК работал на руководящих позициях в компании "Мечел"<MTLR> и его дочерних предприятиях, а также на металлургическом заводе "Петросталь".

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2018 года увеличила отгрузку стальных труб на 6% — до 4,01 миллиона тонн.