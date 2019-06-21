МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рост российской экономики в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь-май составил 0,7%, при этом Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ в апреле до 1,7% с 1,6%, говорится в обзоре "Картина деловой активности" за июнь текущего года.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае рост ВВП замедлился до 0,2% год к году после 1,7% год к году в апреле и 0,5% год к году в первом квартале 2019 года. За первые пять месяцев года ВВП увеличился на 0,7% год к году", — говорится в документе.

В апреле-мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности, по данным Минэкономразвития, в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале текущего года.

Росстат ранее, во вторник, подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2019 года на уровне 0,5% — ниже предварительной оценки Минэкономразвития в 0,8%.

Как пояснял в конце мая глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин, ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году, в том числе потому что слабая динамика в первом квартале была ожидаемой и на начало года обычно приходится самый маленький объем ВВП.