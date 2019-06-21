МИНСК, 21 июн — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рассчитывает на ускорение темпов роста ВВП РФ в июне на фоне реализации нацпроектов.

"Не надо по месяцу смотреть (по показателям мая — ред.). У нас по апрелю был ВВП 1,7%, а до этого было 0,5% за квартал. Поэтому сейчас разворачиваются национальные проекты. Уверен, что темпы роста будут в следующем месяце расти", — сказал Силуанов журналистам.

Рост российской экономики в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь-май составил 0,7%, сообщило свою оценку Минэкономразвития в пятницу. При этом министерство повысило оценку роста ВВП РФ в апреле до 1,7% с 1,6%.

Росстат ранее, во вторник, подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2019 года на уровне 0,5%.

Как пояснял в конце мая глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин, ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году, в том числе потому что слабая динамика в первом квартале была ожидаемой и на начало года обычно приходится самый маленький объем ВВП.